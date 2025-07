Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: sechsmonatige Freiheitsstrafe

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein deutscher Staatsangehöriger am Dienstagvormittag (29.07.) an der Kontrollstelle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den 59-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, der eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten vorsah. Er hatte sich in der Vergangenheit wegen Diebstahls strafbar gemacht. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell