Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb bedroht Mitarbeiter mit Stichwaffe - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 16. März dieses Jahres gegen 17:50 Uhr betrat der Unbekannte einen Asia Markt im Königshof am Willy-Brandt-Platz. Ein Mitarbeiter bemerkte, dass der Kunde in einer Ecke des Geschäfts in seiner Tasche wühlte und sprach ihn an. Als der Angestellte die Videoaufzeichnungen überprüfen wollte, nutzte der Mann die Gelegenheit und floh aus dem Laden.

Zwei Mitarbeiter verfolgten den Dieb und konnten ihn in der Passage zunächst aufhalten, dann flüchtete er abermals. Im Bereich der Rolltreppen hielt der Mitarbeiter den Unbekannten erneut an. Daraufhin zog der Ladendieb eine Stichwaffe, bedrohte den Mitarbeiter und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht den Tatverdächtigen mit einem Foto der Videoüberwachung. Dieses finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/175496

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell