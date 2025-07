Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mercedes-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit geparktem VW - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45479 MH-Broich:

Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr war eine 28-Jährige mit einem Mercedes-Benz AMG SL 63 auf dem Kassenberg in Fahrtrichtung Schloss Broich unterwegs. Vor der Kassenbergbrücke kam die Duisburgerin aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Der Mercedes kam seitlich auf dem Kleinwagen zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der Kassenberg war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde ebenso wie der Führerschein der Unfallverursacherin sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Wenn Sie Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell