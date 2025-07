POL-DU: Hochfeld: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mann erlitt Stichverletzung - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots) - Am Samstagabend (5. Juli, 18:30 Uhr) soll ein 35-jähriger Duisburger mit türkischer Staatsangehörigkeit im Rahmen einer Auseinandersetzung in einem Geschäft an der Oststraße einen 38-Jährigen durch mehrere Stichwunden verletzt haben. An der Streitigkeit sollen mehrere Personen beteiligt ...

mehr