POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Kleidung bei Verkaufsübergabe - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Im März dieses Jahres bot ein Jugendlicher diverse Kleidungsstücke über ein soziales Netzwerk zum Kauf an. Am 13. März traf er sich an der U-Bahn-Haltestelle "Universität Essen" mit zwei Interessenten. Während einer der beiden die Kleidung nahm und anprobierte, hantierte sein Begleiter mit einem Messer an den zum Kauf angebotenen Schuhen herum. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit, ohne die Kleidung zu bezahlen. Weil einer der Tatverdächtigen das Messer bei sich trug, ließ der 12-Jährige sie gehen. Die beiden Unbekannten flüchteten in den Abgang der U-Bahn-Haltestelle.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/174866

Wenn Sie Hinweise zu den abgebildeten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

