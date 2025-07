Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte beschädigt Opel Corsa und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney:

Am Dienstagnachmittag (22. Juli) gegen 13:50 Uhr parkte ein 20-jähriger Essener seinen Opel Corsa am rechten Fahrbahnrand der Wiedfeldtstraße auf Höhe der Frankenstraße. Als der junge Mann gegen 17:45 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er Schäden am hinteren Bereich der Fahrerseite fest.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der Unfallbeteiligten um die Fahrerin eines größeren Smart handeln, die von der Frankenstraße in die Wiedfeldtstraße abgebogen sein soll.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell