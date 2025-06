Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Cannabis-Einfluss Fahrzeug geführt

Landau (ots)

Am Sonntagmittag (15.06.2025) gegen 16 Uhr wurde ein 28-jähriger Mazda-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde an den Beifahrer übergeben. Der 28-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht:

- wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, - unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

