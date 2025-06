POL-PDLD: Betrugsfall durch angebliche Brokerin über WhatsApp - Polizei warnt vor unrealistischen Gewinnversprechen

Germersheim (ots) - Am 14.06.2025 zwischen 21:45 Uhr und 21:57 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter in der Posthiusstraße in Germersheim. Dieser wurde durch den Geschädigten zuvor mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer gesichert. Die PI Germersheim bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch: 07274/958-0 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Sturm, ...

mehr