POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrer schlägt auf Autofahrer ein

Landau (ots)

Am Samstag, den 14.06.2025, kam es gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Westring / Westbahnstraße in Landau zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines PKW und einem Fahrradfahrer. Der männliche Fahrradfahrer schlug hierbei mehrfach durch die geöffnete Fahrerscheibe auf den Fahrer eines schwarzen Mercedes ein. Im Anschluss soll der beschriebene Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich gestürzt sein, und flüchtete sodann in Richtung der Innenstadt. Zeugen welche den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau unter 06341- 287 - 0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

