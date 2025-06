Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rinnthal - PKW aufgebrochen

Rinnthal (ots)

Am Samstagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr brachen bislang Unbekannte auf einem öffentlichen Parkplatz in Rinnthal einen geparkten PKW auf. Während der Besitzer mit seinem Hund Gassi ging wurde hierbei eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Tasche samt Geldbörse entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

