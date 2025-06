Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Konflikt im Straßenverkehr - Geschädigte/r gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag dem 14.06.2025, gegen 10:45 Uhr, überquerte ein Fußgänger die Weinstraße am Ludwigsplatz in Bad Bergzabern. Während der Überquerung schlug der Fußgänger augenscheinlich grundlos mit seinem Gehstock auf einen wartenden PKW. Laut Aussage der Geschädigten hatte der Fußgänger anschließend noch auf ein weiteres Fahrzeug geschlagen. Die weitere geschädigte Person ist jedoch unbekannt, diese hat den Vorfall bislang nicht gemeldet.

Zeugen, die Angaben zu der geschädigten Person oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter der 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

