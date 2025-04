POL-EL: Bad Bentheim - Werkzeug gestohlen

Nordhorn (ots) - Am Montagabend kam es gegen 19:16 Uhr auf dem Ootmarsumer Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Führer. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrradfahrer den noch im Fahrzeug sitzenden PKW-Führer an den Haaren gezogen und bedroht haben. Vorausgegangen war eine Verkehrssituation in der Wilhelm-Raabe-Straße, in der der PKW-Führer aufgrund einer verkehrsbedingten Wartezeit an der Einmündung zum Ootmarsumer Weg ...

mehr