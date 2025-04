Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:16 Uhr auf dem Ootmarsumer Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Führer. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrradfahrer den noch im Fahrzeug sitzenden PKW-Führer an den Haaren gezogen und bedroht haben. Vorausgegangen war eine Verkehrssituation in der Wilhelm-Raabe-Straße, in der der PKW-Führer aufgrund einer verkehrsbedingten Wartezeit an der Einmündung zum Ootmarsumer Weg gestoppt hatte. Zwei Fahrradfahrer überholten den Wagen, woraufhin der PKW-Führer kurz hupte. In der Folge soll es dann zur Auseinandersetzung auf dem Ootmarsumer Weg gekommen sein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Der Beschuldigte sowie seine Begleitung werden wie folgt beschrieben: Beschuldigter: Männlich Etwa 25-35 Jahre alt 1,70m - 1,90m groß Kräftige, muskulöse Statur Rundes Gesicht Glatze oder sehr kurz rasierte, rotblonde Haare Trug eine blaue Jacke

Begleitperson:

Männlich Etwa 25-35 Jahre alt 1,70m - 1,90m groß Schlanke Statur Schwarze, kurze Haare Trug eine blaue Steppjacke

Beide waren mit Herrenrädern unterwegs und entfernten sich über die Taunusstraße in Richtung Harzstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

