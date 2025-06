POL-PDLD: Mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs

Wörth am Rhein (ots) - 1,19 Promille zeigte das Alkoholtestgerät der Polizei an, nachdem ein 42-jähriger Mann die Autobahn 65 befuhr und durch Polizisten aus Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Rückfragen bitte an: S. Bischoff Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am ...

