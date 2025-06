POL-PDLD: Wörth - mit Promille auf der Autobahn

Wörth am Rhein (ots) - Am 14.06.2025 gegen 12:40 Uhr wurde ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis südliche Weinstraße mit seinem Roller in Wörth kontrolliert. Aufgrund seines Verhaltens war schnell klar, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er führte ebenfalls eine geringe Menge harte Drogen mit sich. Diese wurden sichergestellt. Angst um seinen Führerschein muss er allerdings nicht haben, da er diesen bereits in ...

mehr