POL-PDTR: Zeugen gesucht - Hundebiss in Bus

Nittel (ots) - Gegen 13 Uhr erreichte die Feuerwehr und die Polizei ein Notruf über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unterm Kamp" in Nittel. Nach dem derzeitigen Stand der ersten Ermittlungen brannte zunächst Essen auf dem Herd in einer Wohnung im 2. OG an. Nachdem das Essen Feuer fing verbreitete sich dies in der Küche und griff auf das Dachgeschoss über. Bei ersten eigenen Löschversuchen wurden ...

