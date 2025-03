POL-PDTR: Brand in Mehrfamilienhaus

Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 22.03.25, bis Donnerstag, den 27.03.25, wurde ein graues E-Bike der Marke "Conway" aus einem Wohnhaus in der Parkstraße in Birkenfeld durch derzeit unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion ...

