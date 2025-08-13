Polizei Hamburg

POL-HH: 250813-2. Vermisstenfahndung nach 21-jährigem Mann aus Hamburg-Eidelstedt



Zeit: seit 11.08.2025, 03:43 Uhr

Ort: Hamburg-Eidelstedt, Holsteiner Chaussee

Seit Montagnacht wird der 21-jährige Leon Sattler vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Vermissten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ der junge Mann in den frühen Morgenstunden des Montags seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Herrn Sattler, für den eine Eigengefährdung angenommen wird. Aus diesem Grund hat heute ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte kann wird wie folgt beschrieben:

- 180 cm groß - 21 Jahre alt - schlanke Statur - grüne Augen - lange, dunkelblonde Haare bis zum Gesäß - zuletzt bekleidet mit einem schwarz- und lilafarbenen Trenchcoat mit Ketten an den Schultern - trägt möglicherweise eine Umhängetasche und weiße Over-Ear-Kopfhörer

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 133) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den 21-Jährigen auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

