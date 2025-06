Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) (BC) (GP) (HDH) - Das Polizeipräsidium Ulm startet ab dem 01. Juli 2025 mit eigenem Instagram-Kanal

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Ab Dienstag ist das Polizeipräsidium Ulm mit einem eigenen Instagram-Kanal aktiv. Hierbei wird künftig über aktuelle polizeiliche Einsätze im Stadtkreis Ulm, in den Landkreisen Biberach, Göppingen, Heidenheim, und im Alb-Donau-Kreis, auf dem Kanal berichtet. Zudem werden in Ergänzung ausgewählte Pressemitteilungen, Präventionshinweise sowie Informationen rund um die Polizeiarbeit beim Polizeipräsidium Ulm veröffentlicht. Ziel des Instagram-Kanals ist es, den gesteigerten Informationsbedarf der Menschen im eigenen Zuständigkeitsbereich weiter abzudecken. Insbesondere sollen zeitnahe Informationen zu Einsätzen erfolgen, die Transparenz in größeren Einsatzlagen erhöht und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gestärkt werden. Der Instagram-Kanal des Polizeipräsidiums Ulm ist über den aufgeführten Link und den abgebildeten QR-Code erreichbar oder kann direkt über die Instagram-Kanalsuche erreicht werden. Gerne soll der Link von allen geteilt werden.

Link:

https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?igsh=MXJicTdnaGU1OXFjaw%3D%3D&utm_source=qr

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell