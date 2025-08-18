Polizei Dortmund

POL-DO: "Vorsicht! Unsere Kids haben keinen Airbag!" - Plakataktion auch zum Schulstart 2025/26

Dortmund

Der Start in das neue Schuljahr 2025/26 Ende August in Nordrhein-Westfalen steht unmittelbar bevor. Auch in diesem Jahr begleiten Radio 91.2, die Sparkasse Dortmund und die Polizei Dortmund den Schulstart mit einer gemeinsamen Plakataktion. Unter dem seit 2021 bestehenden Motto "Vorsicht! Unsere Kids haben keinen Airbag!" soll auf das hohe Verletzungsrisiko von Kindern im Straßenverkehr hingewiesen werden. Auch in diesem Jahr können die Dortmunder und Lüner Bürgerinnen und Bürger an der Aktion teilnehmen und kostenlose Plakate von den Polizeiwachen abholen.

Während Autofahrerinnen und Autofahrer bei Unfällen durch technische Hilfen und Assistenzsysteme wie Spurhaltesysteme, Notbremsassistenten und Airbags geschützt werden oder vor nahenden Gefahren gewarnt werden, sind Kinder eben diesen schutzlos ausgeliefert.

Im Schuljahr 2024/25 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Dortmund zu vier Schulwegsunfällen und damit insgesamt schon weniger als im Schuljahr 2023/24 (sieben Schulwegunfälle). Doch da die Polizei Dortmund die "Vision Zero" verfolgt, sind auch diese vier Unfälle noch zu viel.

Neben dem Treffen von repressiven Maßnahmen wie beispielsweise das Ahnden von Geschwindigkeits- oder Vorfahrtsverstößen, setzt die Polizei auch auf präventive Konzepte: Die Bezirksdienste der Polizeiwachen üben bereits mit Kindern im Vorschulalter, worauf sie im Straßenverkehr achten müssen. In der Grundschule und in der 5. Klasse folgen die Angebote der Verkehrspuppenbühne und das Fahrradtraining der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Dortmund. Der Crash Kurs NRW richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene und soll durch beeindruckende Erfahrungsberichte von Unfallbetroffenen nachhaltig zur Vorsicht ermahnen.

Gefahren im Straßenverkehr zu minimieren und Unfälle zu verhindern ist allerdings nicht alleinige Aufgabe der Polizei. Hier sind alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in die Verantwortung zu nehmen: Der Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht! Unachtsamkeit kann fatale Folgen haben! Radio 91.2, die Sparkasse Dortmund und die Polizei Dortmund appellieren daher auch in diesem Jahr: Unterstützen Sie die Aktion "Vorsicht! Unsere Kids haben keinen Airbag!" und holen Sie sich ein kostenloses, wetterfestes Plakat in einer Polizeiwache, am Polizeipräsidium oder bei Radio 91.2 in der Innenstadt ab. Bringen Sie es als Warnhinweis an Ihrem Gartenzaun, Ihrer Garage oder an einem anderen Ort auf Ihrem privaten Gelände an, um vorbeifahrende Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Die Anschriften der Wachen des Polizeipräsidiums Dortmund finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/alle-polizeiwachen-im-ueberblick

Ein wichtiger Hinweis zu den Plakaten:

Die Plakate dürfen nicht an Laternen oder anderen Stellen im öffentlichen Raum angebracht werden!

