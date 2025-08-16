Polizei Dortmund

POL-DO: Christopher Street Day verlief friedlich und störungsfrei

Dortmund (ots)

Der 27. Christopher Street Day und der Fahrradkorso "Stadt für alle - Vielfalt auf jeder Strecke" sind vollkommen friedlich und störungsfrei verlaufen (Stand: 16.08.2025, 17:30 Uhr).

Die erwarteten Teilnehmendenzahlen wurden weitestgehend erreicht.

Gegen 13:00 Uhr waren 1000 Radfahrende von der Kampstraße zunächst südlich über die B1 gefahren. Hier musste in Höhe der Innenstadt die Fahrbahn in Richtung Unna zwar komplett gesperrt werden. Längere Beeinträchtigungen des Straßenverkehres blieben aber aus.

Ungefähr zeitgleich setzten sich die 2100 Teilnehmenden des Aufzuges CSD durch die Innenstadt in Bewegung.

Beide Versammlungen trafen sich auf der Kreuzung Ostentor und führten dort eine gemeinsame Zwischenkundgebung durch. Anschließend setzte sich der Fahrradkorso planmäßig in Richtung Volksgarten Mengede und der CSD in Richtung Friedensplatz wieder in Bewegung. Auf dem Straßenfest auf dem Friedensplatz wurden durch die Polizei in der Spitze bis zu 3000 Feiernde gezählt.

Störungen blieben gänzlich aus (Stand: 16.08.2025, 17:30 Uhr). Die Veranstaltung CSD auf dem Friedensplatz wird noch bis 22:00 h fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell