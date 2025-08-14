PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Schwerer Raub in der Brückstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0709

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7./8. August) wurde ein 18-jähriger Kamener gegen 00:25 Uhr in der Brückstraße von einer vierköpfigen Gruppe zunächst beleidigt und anschließend geschlagen und getreten. Einer der Täter setzte zudem Pfefferspray gegen den Kamener ein. Am Boden liegend wurde der 18-Jährige von den Unbekannten weiter geschlagen, getreten und seine Geldbörse entwendet.

Anschließend flüchteten die vier männlichen heranwachsenden Täter vermutlich mit einem Fahrzeug der Firma Uber in Richtung Norden. Der Kamener wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231 132 7441 zu melden.

Insbesondere werden zwei männliche Zeugen gesucht, die etwa eine halbe Stunde nach der Tat auf der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof Hinweise zur Flucht der Täter gemacht haben. Die Personen haben sich vor der Feststellung ihrer Personalien entfernt und werden nun als wichtige Zeugen gesucht.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Christoph Hugo
Telefon: 0231/132-1029
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

