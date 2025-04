Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus LKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in dem Tatzeitraum vom 31.03.2025, 15:30 Uhr, bis 01.04.2025, 05:45 Uhr, mehrere Paletten mit Sektflaschen aus einem LKW. Um an die Sektflaschen zu gelangen, ritzten die Täter die LKW-Plane auf. Der LKW war im Tatzeitraum in der Erich-Reimann-Straße geparkt. Wer hat die Tat gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

