POL-PPRP: Unfall beim Ausparken - Rollerfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (31.03.2025), gegen 16:50 Uhr, war ein 18-jähriger Motorradfahrer auf dem Erfurter Ring in Richtung Magdeburger Straße unterwegs. Der Fahrer eines weißen Mercedes Transporters fuhr auf dem Erfurter Ring in entgegengesetzter Richtung. Zwischen dem Pfarrer-Barth-Weg und dem Potsdamer Weg kam es an einer Engstelle zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige erschrak und ließ ...

