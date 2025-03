Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 45-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss - erwischt

Nettetal-Breyell (ots)

Den richtigen Riecher haben Polizeibeamte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Breyell gehabt. Sie entschlossen sich, einen 40-Jährigen aus Dittelsheim-Heßloch in Rheinland-Pfalz, der über die Autobahn 61 aus den Niederlanden gekommen war, zu kontrollieren. Die Kontrolle führten sie gegen 23.30 Uhr an der Dülkener Straße in Breyell durch. Auf Nachfrage erklärte der Autofahrer, zuletzt vor zwei Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Auto musste er stehen lassen, das Ordnungswidrigkeitsverfahren läuft. Hinweis der Polizei: Ja, der Konsum von Cannabis ist unter bestimmten Voraussetzungen inzwischen legal. Allerdings gibt es - genau wie beim Alkohol - Grenzwerte, die darüber entscheiden, ob man motorisiert am Straßenverkehr teilnehmen darf oder nicht. /hei (322)

