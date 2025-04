Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots)

Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr gestern (01.04.2025), gegen 16 Uhr, von einem Parkplatz in der Jahnstraße auf die Straße. Hierbei missachtete er den Vorrang eines auf der Straße fahrenden Rollerfahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, dabei stieß der Roller des 69-Jährigen an ein geparktes Auto und beschädigte es. Der Rollerfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

