Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Einbruch in Schuppen - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0713

In der Nacht zum Sonntag (17. August) wurde ein 31-Jähriger gegen 3 Uhr auf frischer Tat festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten ein verdächtiges klirrendes Geräusch bemerkt und sofort die Polizei verständigt.

Der Mann hatte sich zuvor durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Lagerschuppen verschafft, der sich in einem Hinterhof am Ostwall/ Junggesellenstraße am dortigen Restaurant befand. Der einschlägig polizeibekannte Mann ohne festen Wohnsitz wurde noch am Tatort festgenommen und zur richterlichen Vorführung in das Polizeigewahrsam gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 31-Jährige dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Dortmund vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Dortmunder befindet sich inzwischen in einer JVA.

Wir haben ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell