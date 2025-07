POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter zündet Sprengkörper vor einer Bar in der Innenstadt - Polizei sucht mögliche Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter zerstörten am in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Kraichtal-Münzesheim. Die Polizei fahndet nun nach den flüchtenden Tätern. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprengten derzeit noch Unbekannte gegen 03:20 Uhr mit einem bislang nicht verifizierten Sprengmittel einen Geldautomaten einer ...

mehr