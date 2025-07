Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - Zeugenaufruf nach polizeilicher Verfolgungsfahrt

Karlsruhe (ots)

Nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen und anschließender Verfolgungsfahrt am Samstagnachmittag von Mingolsheim nach Kronau sucht die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer gegen 17:00 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Mingolsheim kommend auf der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr, der auf die Kreisstraße 3522 in Richtung Kronau führt. Infolge des hohen Tempos brach das Fahrzeugheck im Kreisverkehr kurz aus, was von einer zufällig vor Ort befindlichen Streifenbesatzung beobachtet wurde.

Bei der anschließenden Hinterherfahrt fuhr der junge Mann mit etwa 150 km/h weiter in Richtung Kronau und überholte offenbar im Bereich der Brücke verbotswidrig einen weißen Kleinwagen.

Nach dem Ortseingang Kronau bog der graue Audi A7 Sportback nach rechts in die Schillerstraße ab und setzte dort seine Fahrt mit rund 100 km/h fort, bis er nach links in die Kolpingstraße fuhr und am Fahrbahnrand anhielt. Der 21-Jährige, der mit einer Beifahrerin im Pkw unterwegs war, konnte anschließend von der Polizei kontrolliert werden.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle ergaben sich erste Verdachtsmomente auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Beim Beschuldigten wurde anschließend beim örtlich zuständigen Polizeirevier eine Blutentnahme durchgeführt.

Er muss sich nun unter anderem wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Das Polizeirevier Bad-Schönborn hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer/die Fahrerin des weißen Kleinwagens oder weitere mögliche Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

