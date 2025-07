Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L 562

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 562 bei Langensteinbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer schwere Verletzungen erlitten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 41-jähriger Renault-Fahrer gegen 17:20 Uhr in Richtung Auerbach unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der Folge kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Fahrzeuge jeweils nach rechts abgewiesen und kamen in den angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Der 41-Jährige musste von der Feuerwehr schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Auch der 42-jährige Transporter-Fahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu, die eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus erforderten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die L 562 bis etwa 21:30 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

