POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte überfallen Mann und rauben Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 562 bei Langensteinbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 41-jähriger Renault-Fahrer gegen 17:20 Uhr in Richtung Auerbach unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der ...

