POL-KA: (KA) Kraichtal - Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei sucht nach Zeugen

Bislang unbekannte Täter zerstörten am in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Kraichtal-Münzesheim. Die Polizei fahndet nun nach den flüchtenden Tätern.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sprengten derzeit noch Unbekannte gegen 03:20 Uhr mit einem bislang nicht verifizierten Sprengmittel einen Geldautomaten einer Volksbank-Filiale in der Raiffeisenstraße in Münzesheim. Anwohner wurden auf die Explosion aufmerksam und konnten wohl mindestens zwei Männer dabei beobachten, wie sie in einen dunklen, neuen BMW einstiegen und von der Örtlichkeit wohl in Richtung Menzingen flüchteten. Die mit starken Kräften sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers führten bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Geldautomatensprenger.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Höhe des Diebesguts und des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Glücklicherweise kamen keine unbeteiligten Personen zu Schaden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

