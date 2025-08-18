POL-DO: Leichtkraftradfahrer erfasst Kleinkind: Nachtrag zum Stand der Ermittlungen
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0717
Am Montag, den 04. August 2025, wurde abends in Dortmund-Sölde ein fünfjähriges Mädchen von einem Leichtkraftrad erfasst als es plötzlich auf die Straße lief.
Hier der Link zu der ursprünglichen Pressemeldung: https://dortmund.polizei.nrw/presse/leichtkraftradfahrer-erfasst-kleinkind-fuenfjaehrige-schwer-verletzt
Ermittlungen haben nunmehr ergeben, dass vieles dafür spricht, dass der Leichtkraftradfahrer eine für ihn gesperrte Straße befahren hat. Damit hätte er die Hauptunfallursache gesetzt.
Das Verfahren wird nun in den nächsten Tagen an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben.
