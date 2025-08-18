Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht auf der A 43 bei Sprockhövel: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0716

Am Freitagabend (15.08.) kam es auf der A 43 bei Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Gegen 17:50 Uhr fuhr ein 52-Jähriger (aus Overath) mit seinem VW Touran auf dem linken Fahrstreifen der A 43 in Richtung Münster. Mit ihm im Auto saßen drei weitere Personen. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Sprockhövel scherte nach ersten Erkenntnissen plötzlich ein silberner Kleinbus, der zuvor auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, knapp vor ihm ein.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 52-Jährige eine Notbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der VW kam schließlich quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinbusses setzte die Fahrt unterdessen fort.

Eine 50-Jährige (aus Overath) und ein 36-Jähriger (aus Engelskirchen) erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Der 52-jährige Fahrer und eine Zehnjährige (aus Overath) blieben unverletzt. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen silbernen Kleinbus machen? Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Mercedes oder VW handeln. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiwache Bochum unter 0231/132-4821 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell