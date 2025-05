Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Transporter zusammengestoßen - eine Person schwerverletzt

Mannheim (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter am Montagvormittag im Stadtteil Neckarau wurde eine Person schwer verletzt.

Der 44-jährige Fahrer eines Mercedes Kleintransporter war gegen 9.20 Uhr in der Pfingstweidstraße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Floßwörthstraße nahm er einem 46-jährigen Peugeot-Kleintransporter-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kippte der Peugeot um und blieb auf der Seite liegen.

Der Fahrer des Mercedes erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor. Auch der 46-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte lediglich leichte Verletzungen erlitten.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell