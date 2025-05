Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung der PI Neunkirchen zum Relegationsspiel der Fußballbundesliga zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim am Montag, 26.05.2025

Neunkirchen (ots)

Das Rückspiel der Relegation zwischen den beiden Mannschaften fand am Montagabend vor 9.105 Zuschauern in der ausverkauften Ursapharm-Arena in Elversberg statt und endete 1-2 für die Gäste. Aus Sicht der Polizei verlief der Fußballabend friedlich und ohne größere Störungen. In der Vorspielphase reisten die Heidenheimer Fans überwiegend mit Reisebussen an. Die Elversberger Anhänger nutzten, wie üblich, rege die Möglichkeit der Anreise mit den eingerichteten Shuttlebussen von den Parkplätzen in Sinnerthal, Heinitz sowie den Bahnhöfen St. Ingbert und Neunkirchen. Durch den Anreiseverkehr kam es nur kurzzeitig zu leichten Verkehrsstörungen im Umfeld des Stadions. Während der Spielphase kam es, insbesondere im Bereich der Gästefans, zum Abbrand einzelner pyrotechnischer Erzeugnisse und Rauchtöpfe. Beide Fanlager feierten nach Abpfiff ihre Mannschaft. Im Innenraum des Stadions kam es zu keinen wesentlichen Sicherheitsstörungen. Gegen 22:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Stadion zu einem Verkehrsunfallgeschehen, bei welchem ein parkender Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Abreise der Zuschauer verlief insgesamt störungsfrei. Die Polizei zieht daher eine positive Bilanz. Das friedliche Verhalten der Fans beider Vereine und die gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter sowie den Ordnungskräften haben zu einem reibungslosen Verlauf des Abends beigetragen. Lediglich eine Person musste gegen Ende der ersten Halbzeit im Bereich der nahegelegenen Tankstellen von Polizeikräften in Gewahrsam genommen werden. Die Person kam infolge alkoholischer Beeinflussung zu Fall und konnte letztlich an eine Obhutsperson an seiner Wohnanschrift übergeben werden.

