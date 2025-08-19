PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: VW Crafter landet bei Verkehrsunfall auf der Seite - 23-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0721

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (18. August) um 18:17 Uhr auf der Gerichtsstraße in Dortmund wurde ein 23-jähriger Dortmunder leicht verletzt.

Der Dortmunder war mit einem VW Crafter auf der Gerichtsstraße in Richtung Gerichtsplatz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bremer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi eines 46-jährigen Dortmunders. Der Crafter touchierte anschließend einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Crafter und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Crafter und brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 36.000 Euro.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:04

    POL-DO: Wertvolle Zeugenhinweise - Polizei nimmt Autoaufbrecher fest: Haftbefehl

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0722 Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei Dortmund am Montag (18. August) in der Dortmunder Nordstadt einen 35-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen, wie sich der Tatverdächtige im Nahbereich von geparkten Autos aufhielt. Er soll dabei abgewartet haben, bis Autofahrer ihre Autos verließen, ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:30

    POL-DO: Raub einer Halskette in Lünen - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0719 Am Montagvormittag (18. August) wurde einer 84-jährigen Lünerin gegen 11:20 Uhr auf Höhe des AWO-Wohnheims in der Süggelstraße die Halskette vom Hals gerissen. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Täter in Richtung Bebelstraße. Dort stiegen sie in einen weißen Kleinwagen und fuhren davon. Die 84-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Täter werden von der Lünerin wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren