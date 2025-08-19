Polizei Dortmund

POL-DO: VW Crafter landet bei Verkehrsunfall auf der Seite - 23-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0721

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (18. August) um 18:17 Uhr auf der Gerichtsstraße in Dortmund wurde ein 23-jähriger Dortmunder leicht verletzt.

Der Dortmunder war mit einem VW Crafter auf der Gerichtsstraße in Richtung Gerichtsplatz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bremer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi eines 46-jährigen Dortmunders. Der Crafter touchierte anschließend einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Crafter und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem Crafter und brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 36.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell