POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Sexuelle Belästigung nach Straßenbahnfahrt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 24.06.2025, belästigte gegen 20:30 Uhr ein Unbekannter eine Fußgängerin. Die 34-Jährige war an der Straßenbahnhaltestelle Laßbergstraße in Freiburg ausgestiegen und von dort aus in die Straße "Am Kreuzsteinacker" gegangen. Ein bislang unbekannter Mann, der ihr vermutlich aus der Straßenbahn heraus zu Fuß gefolgt war, berührte sie gegen ihren Willen in sexueller Weise.

Nachdem die Geschädigte angekündigt hatte, sie werden die Polizei rufen, ging der Unbekannte entlang der Kapplerstraße in Richtung Laßbergstraße davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - ungefähr 20 Jahre alt - 1,75 - 1,80 m groß - schlank - kurze dunkelblonde Haare - lange Nase - trug ein weißes T-Shirt und Jeans

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

