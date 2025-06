Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eichstetten: Am Dienstag, 24.06.2025 kam es um 13:50 Uhr an der Einmündung der Hauptstraße zur L 116 zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin wollte aus Richtung Bötzingen kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen während zeitgleich ein Motorrad aus Richtung Eichstetten kommend nach rechts in die L 116 in Richtung Bötzingen einbiegen wollte. Hierbei rutschte das Motorrad vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links in die Fahrspur des Pkw und prallte gegen dessen Fahrerseite, welche hierdurch beschädigt wurde. Das Motorrad kam jedoch nicht zu Fall, stattdessen beschleunigte der Fahrer und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bötzingen davon. Beim Motorradfahrer und seinem Sozius soll es sich um junge Männer in kurzen Hosen gehandelt haben. Beide trugen einen Sturzhelm. Eine nähere Beschreibung war dem Zeugen nicht möglich. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter Tel.: 07667/91170. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Fahrer des Motorrades oder dessen Sozius bei dem Zusammenprall verletzt haben. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.

