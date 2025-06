POL-FR: Riegel: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 25.06.2025, gegen 0.30 Uhr, griff ein scheinbar betrunkener Mann einen Radfahrer in Waldkirch, in der Straße "Am Rosengarten" an. Der 64-jährige Geschädigte gab an, von dem Unbekannten mehrfach beleidigt und von seinem Fahrrad gerissen worden zu sein. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer ...

