Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Betrunkener Mann greift Radfahrer an - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 25.06.2025, gegen 0.30 Uhr, griff ein scheinbar betrunkener Mann einen Radfahrer in Waldkirch, in der Straße "Am Rosengarten" an. Der 64-jährige Geschädigte gab an, von dem Unbekannten mehrfach beleidigt und von seinem Fahrrad gerissen worden zu sein. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß.

Zur Tatzeit war die Umgebung (nahgelegener Stadtrainsee) noch von Passanten frequentiert. Möglicherweise ist der flüchtende Täter aufgefallen.

Er wird folgendermaßen beschrieben:

- 45-50 Jahre alt - männlich - 165-170 cm groß - helle kurze Haare - Halbglatze - weißes Unterhemd - etwas korpulent - scheinbar alkoholisiert

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem gesuchten Mann geben können.

