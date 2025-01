Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Firmen ein - Polizei sucht Zeugen

Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh brach eine bislang unbekannte Täterschaft in zwei Firmen im Ablassweg ein. Bei einer der Firmen gelangte die Täterschaft über ein Fenster ins Innere eines Großraumbüros. Dort wurden die Arbeitsplätze durchsucht und ein Schreibtisch aufgebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand ein geringer Sachschaden. Bei der anderen Firma nutzte die Täterschaft zunächst eine Leiter, um im ersten Obergeschoss ein Fenster aufzuhebeln und anschließend die Büroräume zu durchsuchen. Es wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Bei einem weiteren Gebäude dieser Firma öffnete die Täterschaft ebenfalls gewaltsam ein Fenster und gelangte so ins Innere. Schränke wurden geöffnet und durchsucht. Allerdings nahm die Täterschaft hier nichts mit. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Waibstadt übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07263/ 5807 zu melden.

