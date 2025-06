Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei stellt Onlinebetrüger

Stralsund, Berlin (ots)

Am Mittwochvormittag (18.06.2025) bemerkte ein Mann, dass mit seiner Deutschen-Bahn-App widerrechtlich Fahrkarten gekauft wurden. Er brachte dieses bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Stralsund zur Anzeige. Am Nachmittag konnte ein Tatverdächtiger von Bundespolizisten am Bahnhof Berlin Gesundbrunnen gestellt werden.

Dem 78-jährigen Deutschen waren Abbuchungen von Geldbeträgen durch seine Deutsche-Bahn-App aufgefallen, obwohl er keine Fahrkarten gekauft hatte. Bei der Deutsche Bahn am Hauptbahnhof der Hansestadt bestätigte sich der Betrugsverdacht des Mannes. Demnach wurden mit seiner DB-App zwei Fahrten inklusive Sitzplätze gebucht und bezahlt. Die geplante Reise sollte am Mittwoch von Frankfurt nach Berlin und dann weiter nach Warschau gehen. Glücklicherweise konnte die zweite Buchung durch die Deutsche Bahn storniert werden.

Durch die namensgebundene Sitzplatzreservierung konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und seine Daten an die Bundespolizei in Berlin übermittelt werden. Bundespolizisten konnten in Berlin Gesundbrunnen einen 19-jährigen Ukrainer auf dem reservierten Sitzplatz antreffen und nahmen diesen aus dem Reisezug.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Betrugshandlungen aufgenommen. Ferner wurde das Handy des Tatverdächtigen sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell