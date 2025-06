Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: International gesuchter Straftäter verhaftet

Stralsund, Bergen auf Rügen (ots)

Am Samstag (14.06.2025) verhafteten Bundespolizisten einen polnischen Staatsangehörigen, der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde.

Bundespolizisten kontrollierten den 35-Jährigen am Vormittag in Bergen auf Rügen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann durch die Schweiz zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung ausgeschrieben ist. Dem Beschuldigtem werden eine Vielzahl von Straftaten vorgeworfen, unter anderem Raub, Einbruch, Hehlerei sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffenrecht der Schweiz.

Der Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei in Stralsund. Am Sonntag (15.06.2025) wurde die Fortdauer der Freiheitsentziehung am Amtsgericht Stralsund richterlich bestätigt. Danach wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Schweizer Behörden wurden über die Verhaftung unterrichtet.

