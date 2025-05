Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Polizisten retten Autofahrer das Leben

Stralsund, Rostock, Bad Bramstedt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 15. Mai 2025 wurde die Polizei kurz vor 14:00 Uhr über einen Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in Stralsund, Am Zuckergraben, informiert.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor ein 73-jähriger deutscher Hyundai Fahrer vermutlich das Bewusstsein und deshalb in der weiteren Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses fuhr über den Grünstreifen zwischen den Parkreihen und kollidierte mit drei weiteren Autos der Marken Kia, Opel und Audi.

Eine 20-jährige Augenzeugin beobachtete den Unfall und entschied geistesgegenwärtig, den 73-jährigen zwischenzeitlich leblosen Mann, aus dem Auto zu bergen und zu reanimieren. Die couragierte Bundespolizistin, die sich nicht im Dienst befand, bekam Unterstützung von einem 32-jährigen syrischen und einem 39-jährigen polnischen Staatsbürger. Den drei Stralsundern gelang es, auch mit Hilfe zweier Kollegen des Polizeihauptrevieres Stralsund, den Mann am Leben zu erhalten und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung an Rettungskräfte zu übergeben.

Der 39-jährige deutsche Fahrer des Kia befand sich zum Zeitpunkt der Kollision in seinem Fahrzeug und wurde leichtverletzt. Eine 9-jährige deutsche Mitfahrerin des Hyundai erlitt einen Schock. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Der Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Polizeidirektor Rainer Dittschlag, sowie der Leiter der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Erster Polizeihauptkommissar Mirko Hermann bedanken sich in bei ihren Mitarbeitern für das besonne und lebensrettende Eingreifen.

