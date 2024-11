Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen im Nordkreis Gifhorn

Gifhorn (ots)

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen kam es in der Nacht zum vergangenen Sonntag, wohl in den frühen Morgenstunden, zumindest in den Ortschaften Steinhorst, Blickwedel, Hagen sowie in Hankensbüttel zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen (Einschlagen Pkw-Scheiben) sowie auch Diebstählen aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen. Es wurden Fahrzeugpapiere sowie Geldbörsen (mit Ausweisdokumenten, EC-Karten und Bargeld) erlangt. Vorgefundene EC-Karten wurden für Folgetaten verwendet. Zwei männliche Täter trieben ihr Unwesen wohl gezielt in den besagten Orten, um dort geparkte Fahrzeuge auf mögliches Diebesgut zu sichten, aufzubrechen und sonstige Gelegenheiten in unverschlossenen Fahrzeugen zu nutzen. Wahrscheinlich wurden auch unverschlossene Garagen oder ähnliches zumindest aufgesucht. Die zuständige Polizei Hankensbüttel (05832-979340) sucht ggf. weitere geschädigte Fahrzeughalter, sowie sonstige Hinweisgeber. Eventuell liegen mögliche Videoaufzeichnungen von ähnlichen Tathandlungen im hiesigen Nordkreis vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell