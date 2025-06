Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Schaffhauser Polizei und des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots)

Trasadingen (CH)/ Lauchringen (D): Grenzüberschreitende Verfolgung führt zu zwei Festnahmen nach «Rammbockdiebstahl»

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnten in der Nacht auf Mittwoch (25.06.2025) in Lauchringen (D) zwei jugendliche Tatverdächtige nach einem Fahrzeugdiebstahl in Trasadingen (CH) und anschließender Flucht nach Deutschland von nacheilenden Polizeikräften verhaftet werden. Die beiden Jugendlichen stehen unter dringendem Tatverdacht am frühen Mittwochmorgen (25.06.2025) ein Auto in Neuhausen am Rheinfall (CH) gestohlen und damit in der Folge in Trasadingen (CH) einen Rammbockdiebstahl in ein Autoverkaufsgeschäft begangen zu haben, wobei sie im Rahmen der Flucht in Lauchringen (D) verunfallten. Die Vorfälle sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Gemäss ersten Ermittlungen stahl kurz vor 02.00 Uhr am frühen Mittwochmorgen (25.06.2025) eine Täterschaft bei einer Autowerkstatt in Neuhausen am Rheinfall (CH) ein Auto. In der Folge nutzte sie dieses Fahrzeug als "Rammbock", um damit in ein Autoverkaufsgeschäft in Trasadingen (CH) einzubrechen, wo sie dieses mit Sachschaden stehen liess. Aus dem Autoverkaufsgeschäft stahl die Täterschaft zwei hochwertige Autos, was aufmerksame Anwohner bemerkten und der Schaffhauser Polizei meldeten, die sofort eine grossräumige Fahndung unter Einbeziehung der benachbarten Polizeidienststellen einleitete. In der Folge liess die flüchtende Täterschaft eines der beiden gestohlenen Autos - aus noch ungeklärten Gründen - mit Beschädigungen in Wilchingen (CH) stehen und fuhr bzw. flüchtete nur mit dem zweiten gestohlenen Auto nach Deutschland.

In Lauchringen (D) verunfallte das Fluchtfahrzeug und blieb brennend in einem Bachlauf liegen. Ein Tatverdächtiger konnte durch die nacheilende Streife der Schaffhauser Polizei vorläufig festgenommen und die deutschen Kollegen übergeben werden. Die Fahndung nach den weiteren fußläufig flüchtenden Tatverdächtigen wurde durch gemeinsame Streifen der Schaffhauser Polizei, der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Freiburg rund um den Unfallort intensiviert. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz, mit deren Hilfe - dank Hinweisen aus der Bevölkerung - ein tatverdächtiger Jugendlicher lokalisiert und in der Folge durch Polizeikräfte festgenommen werden konnte. Beide Tatverdächtige wiesen aufgrund des Verkehrsunfalles Verletzungen auf und mussten in Spitäler gebracht werden. Ein mutmasslich dritter Täterverdächtiger ist noch flüchtig. Neben der Schaffhauser Polizei, der Bundespolizei und den Kräften des Polizeipräsidiums Freiburg waren auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Der Rammbockdiebstahl bzw. seine Hintergründe, sowie der entstandene Schaden sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell