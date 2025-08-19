PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Wertvolle Zeugenhinweise - Polizei nimmt Autoaufbrecher fest: Haftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0722

Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei Dortmund am Montag (18. August) in der Dortmunder Nordstadt einen 35-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen, wie sich der Tatverdächtige im Nahbereich von geparkten Autos aufhielt. Er soll dabei abgewartet haben, bis Autofahrer ihre Autos verließen, um noch vor dem Abschließen eine Tür öffnen zu können. Die Zeugen verständigten umgehend den Notruf und gaben eine präzise Täterbeschreibung durch.

Dank dieser guten Beschreibung konnten alarmierte Einsatzkräfte den Mann kurze Zeit später im unmittelbaren Nahbereich antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverses Diebesgut sowie eine griffbereit mitgeführte Schere. Zudem stellte sich heraus, dass der 35-Jährige im Besitz eines gefälschten spanischen Ausweisdokuments war.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann zur Abschiebung ausgeschrieben ist. Er wurde dem Zentralen Polizeigewahrsam Dortmund zugeführt. Die Polizei Dortmund bedankt sich ausdrücklich bei den Zeugen für ihr schnelles und umsichtiges Handeln.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

