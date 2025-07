Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer zerstört leerstehende Villa in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

21.07.2025 | Kreis Stormarn | 19.07.2025 - Bad Oldesloe

Am 19.07.2025 gegen 01:35 Uhr kam es in der Sehmsdorfer Straße in Bad Oldesloe zum Brand eines leerstehenden Gebäudes. Personen kamen nicht zu Schaden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine unbewohnte Villa auf einem ehemaligen Firmengelände in der Sehmsdorfer Straße in Bad Oldesloe in Brand. Zwei erfahrene Polizeibeamte des PABR Bad Oldesloe nahmen auf Streifenfahrt einen ungewöhnlichen Lichtschein wahr und gingen der Sache auf den Grund. Als sie das brennende Gebäude sahen, verständigten die Beamten umgehend die Feuerwehr und verhinderten durch ihr aufmerksames Handeln eine weitere Ausbreitung des Brandes. Die Rettungskräfte waren bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bei dem Brandgeschehen wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und wurde durch den Brand stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

