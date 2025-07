Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Glinder Restaurant

Polizei nimmt flüchtigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

16.07.2025 | Kreis Stormarn | 15.07.2025 - Glinde

Am 15.07.2025 gegen 23:50 Uhr kam es in einem Restaurant in der Dorfstraße in Glinde zu einem Einbruch. Der mutmaßliche Einbrecher wurde festgenommen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verständigte der 49-jährige Geschäftsführer aus Hamburg die Polizei, da er in seinem Restaurant in der Dorfstraße in Glinde einen Einbrecher vermutete. Diesen habe er über die installierte Videoüberwachung beobachtet. Der mutmaßliche Einbrecher habe sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und versucht, Lebensmittel zu entwenden. Als er das Eintreffen der Einsatzkräfte bemerkte, ergriff er zu Fuß die Flucht und konnte zunächst entkommen. Das Stehlgut ließ er zurück.

Es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Die Polizeibeamten trafen den Flüchtigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte sich in der Nähe des Tatortes versteckt.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 23-jährigen Ägypter. Dieser soll nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einem Haftrichter vorgeführt werden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell